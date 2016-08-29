Ирак попросил Саудовскую Аравию заменить посла

Министерство иностранных дел Ирака объяснило свою просьбу тем, что Тамер аль-Сабхан вредит развитию отношений между Ираком и Саудовской Аравией, передает Би-би-си.

У власти в Ираке находятся политики-шииты, а в Саудовской Аравии - сунниты. Страны являются региональными соперниками.

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Аль-Сабхан заявил, что шииты, которых поддерживает Иран, идут на конфликты и провоцируют суннитов внутри Ирака.

Посол также заявил о том, что на его жизнь готовилось покушение, за которым стоял Иран. У власти в Тегеране также находятся шииты.

Аль-Сабхан призывал иракское правительство исключить шиитов из военной кампании против организации "Исламское государство", так как, по его мнению, шииты притесняют местных суннитов.

Аль-Сабхан после просьбы иракского МИДа пояснил, что политика Саудовской Аравии в отношении Ирака не изменится в случае его отзыва.

Посольство Саудовской Аравии в Ираке было вновь открыто в декабре прошлого года. Саудовская Аравия закрыла посольство в 1990 году, после того как Ирак вторгся в Кувейт. Аль-Сабхан стал первым саудовским послом в Багдаде после открытия посольства.