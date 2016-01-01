В Ираке впервые за 25 лет заработало посольство Саудовской Аравии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Церемония состоялась в присутствии ряда иракских политиков. Канал отмечает, что посол королевства Тамер ас-Сабхан приступил к исполнению своих обязанностей 30 декабря.

Как сообщил сам дипломат, его основной задачей будет сближение подходов стран к борьбе с терроризмом. "Эр-Рияд открыт всем политическим сторонам Ирака", - приводит телеканал слова посла.

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Диппредставительство Саудовской Аравии было закрыто в Ираке в 1990 году в результате иракской агрессии против Кувейта. О намерении вновь открыть посольство стало известно в январе 2015 года. Несмотря на этот шаг, в отношениях между двумя арабскими странами сохраняется напряженность. Так, иракские власти выразили недоумение в связи с тем, что Эр-Рияд, несмотря на то, что Ирак борется с боевиками террористической группировки "Исламское государство", не пригласил Багдад присоединиться к исламской антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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