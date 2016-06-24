Кэмерон поблагодарил британцев, поддержавших членство в ЕС

04:36, 24 июня 2016
Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поблагодарил граждан страны, которые на референдуме поддержали членство в Евросоюзе. 

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарю каждого, кто проголосовал за то, чтобы сохранить Британию сильной, безопасной и лучшей в Европе, и тысячи тех, кто работал по всей стране в кампании по сохранению членства в ЕС", – написал Кэмерон на своей странице в Twitter. 

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Как сообщал УНИАН, в Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза.

Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.

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