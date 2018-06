Кэмерон поблагодарил британцев, поддержавших членство в ЕС

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарю каждого, кто проголосовал за то, чтобы сохранить Британию сильной, безопасной и лучшей в Европе, и тысячи тех, кто работал по всей стране в кампании по сохранению членства в ЕС", – написал Кэмерон на своей странице в Twitter.

Thank you everyone who voted to keep Britain stronger, safer & better off in Europe - and thousands of @StrongerIn campaigners around the UK