Кэмерон поблагодарил британцев, поддержавших членство в ЕС

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарю каждого, кто проголосовал за то, чтобы сохранить Британию сильной, безопасной и лучшей в Европе, и тысячи тех, кто работал по всей стране в кампании по сохранению членства в ЕС", – написал Кэмерон на своей странице в Twitter.

Читайте такжеБританский референдум должен стать сигналом к пробуждению для всей Европы - Die Presse

Thank you everyone who voted to keep Britain stronger, safer & better off in Europe - and thousands of @StrongerIn campaigners around the UK — David Cameron (@David_Cameron) June 23, 2016

Как сообщал УНИАН, в Великобритании завершилось голосование на референдуме о том, оставаться ли стране в составе Европейского союза.

Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.