В Британии завершился референдум о членстве в ЕС

Участки для голосования закрылись в 10 вечера по местному времени, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это всего лишь третий общенациональный референдум в истории Соединенного Королевства. Ему предшествовала продолжавшаяся четыре месяца бурная агитационная кампания, в ходе которой сторонники выхода Британии из ЕС объединились под лозунгом Vote Leave ("Голосуй за выход"), а главным лозунгом их противников стал Remain ("Остаться").

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Для участия в этом референдуме зарегистрировались почти 46,5 млн человек – рекордная для британских выборов цифра.

Данные о реальной явке избирателей будут обнародованы вскоре.

Избиратели должны были поставить крестик напротив одного из двух вопросов в бюллетене: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?" или "Должно ли Соединенное Королевство выйти из Европейского союза?"

Результат будет определяться на основе простого большинства - для определения дальнейшей судьбы Британии одному из этих вопросов необходимо набрать 50% плюс один голос.

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После закрытия избирательных участков запечатанные урны с бюллетенями доставляются в один из 382 окружных центров; это 380 избирательных округов в Англии, Шотландии и Уэльсе и по одному округу - в Северной Ирландии и Гибралтаре.

Как заметила политический обозреватель Би-би-си Лора Кунсберг, каков бы ни был результат референдума, предшествовавшая ему кампания фундаментально изменила британский политический ландшафт.

Результаты будут объявляться по мере подсчета в избирательных округах. По традиции, быстрее всех считает Сандерленд – город на северо-восточном побережье Англии. Там объявления результата можно ждать к половине первого ночи.

Судя по проведенным ранее опросам общественного мнения, Сандерленд, скорее всего, проголосует за выход страны из ЕС.

Первая большая волна результатов ожидается в 2 часа ночи, а основной массив – к 5 утра. Однако, в отличие от парламентских выборов, результат референдума зависит не от количества округов, поддержавших или отвергнувших идею выхода Британии из ЕС, а от общего числа голосов, поданных "за" или "против".

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Окончательный результат будет объявлен главой Счетной комиссии на референдуме Дженни Уотсон, которая будет находиться в ратуше Манчестера. По ее словам, она ожидает сделать это объявление "ко времени завтрака", то есть примерно к 7 утра в пятницу 24 июня.

Проведение референдума о дальнейшем членстве Британии в ЕС было одним из предвыборных обещаний консерваторов перед всеобщими выборами 2015 года. Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о намерении провести такой референдум еще в 2013 году.