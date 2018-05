Причиной катастрофы Boeing в Ростове могла стать несогласованность действий пилотов – СМИ

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

По данным близкого к расследованию источника, благодаря расшифровке данных параметрического и речевого самописцев Boeing, экспертам удалось восстановить картину произошедшей катастрофы.

Так, совершая 19 марта рано утром уже вторую по счету попытку приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону, экипаж рейса FZ981 был вынужден снова отказаться от посадки. Оба захода пилоты, по данным самописцев, совершали в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали погодные условия. Как пишет издание, из-за шквалистого, а кроме того, постоянно меняющего свое направление ветра, плохо работал так называемый автомат тяги Boeing, обеспечивающий движение самолета по заданной траектории снижения или подъема в режиме автопилота.

С учетом этого обстоятельства уходить на очередной круг экипаж решил уже в ручном режиме, пишет издание. Находясь на высоте около 270 м и не долетев при этом около 6 км до взлетно-посадочной полосы, один из летчиков нажал клавишу TOGA (Take off. Go around), задающую машине команду для ухода на второй круг, и отключил автопилот, взяв управление машиной на себя. В предстоящем подъеме пилотам нужно было уже самостоятельно задавать тангаж, или угол наклона носа самолета, ориентируясь на так называемые директорные стрелки на приборе.

Однако экипаж, как полагают эксперты, не учел специфику перехода Boeing 737 из режима посадки в режим набора высоты. Дело в том, что при заходе на полосу под автопилотом лайнер находится в довольно сложной конфигурации: его руль высоты отклонен на пикирование, а хвостовой стабилизатор при этом работает в противоположном направлении, задирая нос машины. Если уход на второй круг происходит в автоматическом режиме, положение всех рулей плавно меняет бортовой компьютер. В случае же совершения этого маневра руками, летчик инстинктивно тянет штурвал на себя, ставя таким образом в положение набора высоты и руль, и стабилизатор. Кабрирующий момент усиливают убирающиеся после нажатия клавиши TOGA закрылки — в итоге Boeing вместо плавного набора высоты устремляется вверх в режиме истребителя.

Пилоты Flydubai, как полагают эксперты, из-за усталости или отсутствия опыта этот самопроизвольный маневр лайнера не распознали. Когда же скорость самолета, вышедшего на закритические углы атаки, начала стремительно падать, в кабине произошел конфликт. Управляющий летчик, продолжая подъем, попытался набрать скорость, увеличив режим работы двигателей до взлетного. Его напарник полагал, что в первую очередь следует опустить нос Boeing. Он вразумлял партнера криками "Стой. Куда? Стоять! Стоять!" и одновременно пытался прекратить набор высоты, отталкивая от себя свой штурвал. В результате управление самолетом, как говорят специалисты, разорвалось: в бортовой компьютер Boeing стали поступать электрические импульсы от всех манипуляций, совершаемых пилотами на обоих штурвалах, которые в штатном режиме работают синхронно.

Экипаж согласовал свои действия только тогда, когда оба пилота почувствовали отрицательные перегрузки — ощущение, которое испытывает человек, например, в падающем лифте. Однако к этому времени было уже поздно.