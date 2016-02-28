"Перемирие" в действии: сирийская оппозиция заявила о российских бомбардировках - Reuters

Военные самолеты в воскресенье атаковали 6 городов в сирийской провинции Алеппо, со ссылкой на Обсерваторию по правам человека сообщает Reuters.

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В оппозиции заявляют, что бомбардировки вели российские самолеты, поддерживающие армию Асада. Но представители Обсерватории, которые отслеживают ситуацию, говорят, что идентифицировать их однозначно не удалось.

"Мы не можем точно сказать, какие самолеты провели бомбардировки, а также мы не можем однозначно ответить, входят ли эти города в список "режима тишины", - заметил директор Обсерватории Рами Абдулраман.

При этом он отметил, что некоторые из городов, которые сегодня попали под бомбардировки, действительно под контролем "Ан-Нусры" – исламистской группировки, не подпадющей под режим тишины.

В то же время ряд городов, о которых шла речь, действительно удерживаются сирийской оппозиции, которая поддержала режим прекращения огня.

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Правительственные сирийские медиа о бомбардировках не сообщают, в Минобороны РФ от комментариев отказались.

В распоряжение агентства оппозиция передала две видеозаписи бомбардировок. Если верить голосу на фоне, они произошли сегодня в 6.30 и 7 утра по местному времени.

Напомним, в прошлый понедельник было опубликовано совместное заявление США и России по Сирии, согласно которому перемирие в стране наступает 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и прочие формирования, признанные ООН террористическими. Сирийская оппозиция заявила, что также поддержит режим тишины, но сначала – сроком на две недели.