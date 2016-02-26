Сирийская оппозиция согласилась выполнять условия перемирия с полуночи субботы

Об этом заявил оппозиционный высший комитет по переговорам, передает ВВС.

Комитет подчеркнул, что сирийское правительство и его союзники не должны использовать этот жест повстанцев для продолжения враждебных операций против оппозиции под предлогом борьбы с терроризмом.

Заявление комитета стало известно после того, как Россию обвинили в ужесточении авианалетов на позиции повстанцев накануне прекращения огня.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель авианалетов - джихадисты из группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".

Ранее сирийское правительство пообещало прекратить все военные операции, как того требует мирный план, согласованный 12 февраля США и Россией.

Прекращение огня не будет касаться "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра", говорится в документе.