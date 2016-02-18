Лучшей помощью НАТО партнерам в информационной войне с Россией станет помощь в реформировании - представитель Альянса

Действующий директор Информационного бюро НАТО в России Роберт Пшель убежден, что лучший путь для НАТО помочь странам-партнерам выстоять в информационной войне с Россией - это помочь им реформироваться, ведь именно этого не хочет Москва.

Такое мнение он высказал в четверг в Брюсселе при обсуждении вопроса информационной войны России в рамках заседания подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Лучший путь помочь нашим странам-партнерам выстоять в этой информационной кампании - это помочь им с реформами, потому что именно этого Россия не хочет видеть, не хочет, чтобы эти страны были успешными, потому что это подорвет ее риторику о том, что эти страны - неспособные страны, не в лучшем состоянии и не будут способны это сделать, пока они не будут союзниками матушки-России. Помогая им, ЕС играет большую роль, но НАТО также пытается играть свою», - сказал он.

Пшель убежден, что одна из целей этой кампании - это создать имидж врага. В подтверждение своего мнения представитель НАТО привел историю, когда в новостях рассказывали о закрытии киосков вокруг станций метро, а «одно из публичных лиц сказало, что этот киоск должен быть разрушен, ибо в противном случае на нем будут стоять танки НАТО».

«Цель этого, когда речь идет о нас, - подорвать единство наших организаций - будь это НАТО или это ЕС. А если говорить еще более конкретно - это развести в разные стороны США и европейских союзников. Во-вторых, когда речь идет о партнерских странах, то это подорвать их достоверность, демонстрировать, что у них нет никаких шансов развиваться экономически, иметь независимую внешнюю политику до тех пор, пока они не будут союзниками России», - считает он.

Представитель НАТО сообщил, что самое большее беспокойство вызывают «последние тенденции, свидетельствующие о текущих сигналах в российских масс-медиа, изображающих Россию как страну, которая почти в состоянии войны с внешним миром, будь то экономическая война, или даже военная». «И это очень опасно, потому что создана атмосфера, в которой использование военной силы считается нормальным», - отметил Пшель.