Информационная война РФ против Украины достигает результатов: В ЕС заявили об увеличении количества сторонников Кремля

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Портман сказал в Брюсселе во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента, на котором обсуждался вопрос информационной войны, которую проводит Россия.

По словам Портмана, его подразделение в повседневной работе рассматривает вопросы осведомленности относительно «дезинформации и лживой пропаганды». «Мы видим огромное количество дезинформации об Украине, например, знаменитая история о распятом мальчике, о том, что в Украине нет российских войск. 300 российских журналистов получили медали за продвижение этой истории, но что мы видим за последние месяцы, так это то, что это не просто вопрос дезинформации в странах Восточного партнерства, это – дезинформация, которая приходит в наши дома и влияет на (граждан) стран-членов», - рассказал руководитель подразделения.

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В качестве примера такого влияния он привел Нидерланды, где была распространена история о батальоне «Азов» украинской армии, который угрожал террористической атакой в Нидерландах, если нидерландцы не проголосуют правильно на референдуме о Соглашении об ассоциации. «Было доказано, что это – фальшивка. Мы видели истории о смерти Литвиненко в Великобритании... И, конечно, очень известная история из Кельна во время атак в Германии - история о 13-летней девочке, которая была, возможно, похищена и изнасилована, а со стороны немецких властей не были приняты никакие меры. И снова было доказано, что это не так», - напомнил Портман известные случаи дезинформации.

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Руководитель подразделения констатировал, что эта кампания является успешной. «Давайте возьмем несколько опросов. Мы видим, например, что половина населения Франции в недавнем опросе обвинила Киев в войне в Украине, одна треть немцев также это сделала, мы видим рост числа людей, которые больше симпатизируют России, чем ЕС. Гибридная война и война дезинформации, как хотите, так и называйте, продолжается», - отметил он.

Портман подчеркнул, что вопрос информационной войны не является «гипотетической дискуссией о том, что может произойти». «Это уже произошло», - сказал руководитель подразделения.

Он напомнил, что эта проблема была на повестке дня заседания Совета ЕС в марте прошлого года, в связи с чем Высокому представителю ЕС было поручено создать соответствующую команду. «На основании Плана действий была создана моя команда, которая начала действовать с сентября прошлого года. Наша команда насчитывает 9 представителей от государств-членов и институтов. Большинство команды имеет профессиональный бэк-граунд в сфере коммуникаций и владеет русским языком», - рассказал Портман.

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По его словам, перед командой стоит три цели: первая – улучшить информирование о том, что ЕС пытается делать в Восточном соседстве и «позитивно» общаться с населением. «Второе – поддерживать плюралистические средства массовой информации, особенно на русском языке, и третье – противостоять дезинформации о ЕС», - очертил Портман поставленные задачи.

Он также сообщил, что, кроме этого, подразделение пытается продвигать «осведомленность относительно историй, пропаганды, лжи, дезинформации». «Эти истории могут быть не полностью фальсифицированы, они более субъективны, чем объективны по своей природе. Мы видим, что идет постоянная трансляция историй, которые подрывают ЕС, говоря, что ЕС – проект, который провалился, или сейчас терпит крах. Есть истории об Украине, Сирии. Мы должны это признать и быть готовыми противостоять вызовам», - добавил руководитель.

Портман также отметил, что ЕС не будет создавать телевизионную станцию.