"Заткнуть рот оппозиции": В России приравняли автопробеги к митингам, а палаточные городки - к пикетам

Соответствующие поправки будут внесены в закон о митингах, передает "ТАСС".

Законопроект был одобрен голосами депутатов от "Единой России". Все остальные фракции Госдумы во время обсуждения этого документа проголосовали против его принятия.

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Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков отметил, что с принятием законопроекта к демонстрациям могут быть отнесены поездки на автомобилях с партийной символикой. Депутат от ЛДПР Александр Шерин заявил, что законопроект преследует цель "заткнуть рот оппозиции и блокировать нашу деятельность" перед выборами в Госдуму.

Законопроект, приравнивающий автопробеги к митингам, был внесен в Госдуму правительством России. Его авторы ссылались на статистику МВД, согласно которой в 2014 году в 27 регионах страны состоялись 126 мероприятий, в которых в общей сложности участвовали четыре тысячи человек на полутора тысячах автомобилей. "При определенных условиях подобные акции могут перерасти в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения общественного порядка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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За проведение автопробега или создание палаточного городка без согласования с властями предлагается штрафовать граждан на 300 тысяч рублей. За неоднократное нарушение закона о митингах предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.