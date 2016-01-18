Российская оппозиция планирует провести марш памяти Бориса Немцова

Фотографию этого документа в Facebook опубликовал лидер партии Михаил Касьянов.

В обращении указывается, что помимо «Партии народной свободы» организаторами акции выступят «Партия прогресса», партия «Демократический выбор», партия «5 декабря», движение «Солидарность», Комитет протестных действий, а также «известные общественные деятели и правозащитники».

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Касьянов отметил, что маршем памяти организаторы хотят «привлечь внимание общественности города, всех граждан страны к беспрецедентному по своей наглости и цинизму убийству политического и государственного деятеля новой России».

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«Мы все обязаны своими действиями, опираясь на Конституцию России, поставить заслон разворачивающейся в стране борьбе с инакомыслием, разжиганию ненависти к несогласным с политическим курсом руководства страны», – заявил лидер партии ПАРНАС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве полиция ликвидировала народный мемориал Немцова