Еврокомиссия предупредила Грецию о возможном введении паспортного контроля

Внезапные инспекции, проведенные экспертами Еврокомиссии в ноябре и декабре в материковой части Греции и на островах в Эгейском море, выявили недоработки властей, передает Би-би-си. "Отчет показал, что в области контроля над внешней границей в Греции существуют серьезные недостатки", - заявил верховный комиссар Евросоюза по делам миграции Димитрис Аврамопулос.

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Если необходимые меры не будут приняты и недостатки не будут устранены,другие страны-члены имеют право временно ввести проверку паспортов на своих границах на срок до двух лет, заявили в Еврокомиссии после опубликования результатов проверки.

Временная отмена свободы передвижения внутри безвизовой зоны предусмотрена ст. 26 Шенгенского соглашения, которая до сих пор ни разу не применялась.

Греция не имеет сухопутных границ с другими шенгенскими государствами, поэтому на практике пограничный контроль выльется в проверку документов в греческих морских и воздушных портах.

За последний год в Европу въехало около миллиона мигрантов. Большинство из них были беженцами. Спасаясь от войн и вооруженных конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, нелегальные мигранты переправляются морем через Турцию в Грецию, откуда затем перебираются в Германию и другие шенгенские государства.