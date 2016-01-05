На турецком побережье Эгейского моря найдены тела 21 мигранта - СМИ

Как сообщает Reuters, тела мигрантов были вынесены водой на побережье Эгейского моря в Турции 4 января. Они были найдены в двух разных местах. Очевидно, лодка с мигрантами перевернулась, когда они пытались добраться до греческого острова Лесбос.

Турецкая береговая охрана нашла 11 тел в районе Айвалык (провинция Балыкесир), еще 10 - в районе Дикили (провинция Измир).

Спасательные службы продолжают вести поиски на побережье и в море. В поисках задействованы три судна и вертолет.

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В прошлом году более 500 тысяч беженцев и мигрантов попали в Грецию через удаленные греческие острова. Они направляются в центральную и северную Европу в связи с крупнейшим гуманитарным кризисом в своих странах в течение последних двух десятилетий.

Остров Лесбос, расположенный в 10 км от турецкого побережья, является главными воротами для мигрантов, пересекающих внешние границы Европейского союза. Большинство их них пытается убежать от войны в Сирии.

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