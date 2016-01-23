В Австрии предлагают исключить Грецию из Шенгена из-за мигрантов
Грецию нужно исключить из Шенгенской зоны, если она не будет выполнять свои обязательства по охране внешних границ Европейского союза от потоков нелегальных мигрантов.
Такое мнение высказала министр внутренних дел Австрии Йохана Микль-Ляйтнер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает ZN.UA. "Если правительство в Афинах не начнет, наконец, принимать меры для охраны внешних границ, то нужно открыто говорить о временном исключении Греции из Шенгенского пространства. То, что турецко-греческую границу невозможно контролировать - миф", - отметила она.
Читайте такжеАвстрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашенияТем временем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с призывом провести чрезвычайный саммит с Турцией по вопросу мигрантов до начала февраля. По данным европейского пограничного агентства Frontex, общее число нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС в 2015 году, превышает 1,2 млн человек. По информации Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 704 тыс. мигрантов. Большую их часть приняла Греция - 560 тыс.