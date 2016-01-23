В Австрии предлагают исключить Грецию из Шенгена из-за мигрантов

Такое мнение высказала министр внутренних дел Австрии Йохана Микль-Ляйтнер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, передает ZN.UA. "Если правительство в Афинах не начнет, наконец, принимать меры для охраны внешних границ, то нужно открыто говорить о временном исключении Греции из Шенгенского пространства. То, что турецко-греческую границу невозможно контролировать - миф", - отметила она.

Читайте такжеАвстрия временно приостанавливает действие Шенгенского соглашенияТем временем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с призывом провести чрезвычайный саммит с Турцией по вопросу мигрантов до начала февраля. По данным европейского пограничного агентства Frontex, общее число нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС в 2015 году, превышает 1,2 млн человек. По информации Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 704 тыс. мигрантов. Большую их часть приняла Греция - 560 тыс.