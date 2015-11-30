Путин: не было необходимости наносить удар по "незащищенному российскому бомбардировщику"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал журналистам в Париже.

«Что касается самой темы сбитого российского самолета, то, конечно, эта тема звучала практически во всех моих двусторонних встречах, я давал соответствующие пояснения и рассказывал о том, что произошло. Но, насколько я себе представляю, то есть не представляю, а видел: все коллеги внимательно слушали и подавляющее большинство разделяют во всяком случае тот тезис, согласно которому не было никакой необходимости наносить удар по незащищенному российскому бомбардировщику, который Турции не угрожал», - сказал Путин.

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При этом он отметил, что с президентом Турции в Париже встречи не было.

Он отметил, что «мы слышали от турецкой стороны, что не президент Турции принимал это решение, что это принимали решение другие лица».

«Для нас это, в общем, не имеет большого значения. Важно, что в результате этой преступной акции погибли два наших военнослужащих: командир экипажа и солдат морской пехоты, которых входил в состав группы спасения. Зачем они это сделали – это нужно спрашивать у них. Это огромная ошибка», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецкой стороны, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его пилотов 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.