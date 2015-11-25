Россия нанесла ракетные удары с кораблей по району падения Су-24 - Reuters

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующихся в Лондоне правозащитников, атака на районы Джабаль Акрад и Джабаль Туркман, контролируемые боевиками движения «Фронт аль-Нусра», велась как с воздуха, так и посредством крылатых ракет, выпущенных с кораблей в Восточном Средиземноморье, передает РБК.

Руководитель группировки мятежников «Лива Сукур аль-Джабаль» Хассан Хадж Али также сообщил агентству Reuters, что атака на район, где накануне упал российский самолет, велась в том числе с применением артиллерии сирийской правительственной армии.

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Накануне именно боевики, держащие оборону в района Джабаль Туркман, сообщили, что убили обоих российских пилотов, катапультировавшихся из сбитого турецким истребителем бомбардировщика. Они же обстреливали военные вертолеты, направленные для эвакуации летчиков.

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Утром 25 ноября стало известно, что один из летчиков жив, здоров и был эвакуирован в район аэродрома Хмеймим в результате спасательной операции. Ее подробностей министр обороны Сергей Шойгу не сообщил.