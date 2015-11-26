Эрдоган предупредил, что Турция и дальше будет сбивать самолеты нарушителей

Об этом он заявил на встрече с руководством местных органов власти, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CNN Turk.

"Если и в дальнейшем будут такие же нарушения нашего воздушного пространства, мы готовы ответить таким же образом", - заявил Эрдоган.

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Кроме того, он сделал заявление относительно попыток исламизировать Турцию.

"Турция уже на 99% мусульманская", - заявил Эрдоган, отвечая на обвинения Путина.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от России доказательств того, что его страна покупает нефть у террористов "Исламского государства" (ИГ).

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24 нарушил на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, и был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, которые патрулируют район.