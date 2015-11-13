Египет передаст иностранцам копию записи данных "черных ящиков" российского самолета

Об этом заявил министр гражданской авиации Египта Хоссам Камаль, передает Lenta.ru соссылкой на The Times of Israel. По его словам, последние 7 минут записи бортовых самописцев будут отправлены в одну из стран, которые производят самолеты и имеют оборудование для анализа звука, который слышен на записи с черных ящиков, и его источника.

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"Этот звук будет проанализировал при помощи специального оборудования, которого нет в большинстве стран", - пояснил министр. При этом он не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

"Оригинал записи отправлен не будет", - отметил Хоссам Камаль.

Аэробус А321 был построен в Германии, его двигатели были произведены в США.

6 ноября СМИ сообщили о необычном звуке, который зафиксировал самописец лайнера.

7 ноября с бортовых самописцев разбившегося самолета была успешно извлечена вся информация. Первичная расшифровка параметрического черного ящика указывает на то, что с момента взлета до падения самолет находился в воздухе 23 минуты, до катастрофы он набирал высоту и летел со скоростью 521 км/ч. На последующих секундах записи был слышен шум.

Самолет Airbus A321 "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Причина падения лайнера пока не установлена.