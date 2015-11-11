Власти Египта начали перевозить обломки А321 с места крушения в Каир
21:06, 11 ноября 2015Мир
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Власти Египта начали перевозку обломков разбившегося на Синайском полуострове самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» А321 в Каир. Тщательное их изучение должно помочь выяснить причины катастрофы.
REUTERS
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя авиационных властей Египта, начата перевозка обломков лайнера в столицу страны.
Он не объяснил, насколько значимы обнаруженные детали для выяснения причин катастрофы, однако указал, что пока следователи нашли «далеко не все части самолета».
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Ранее УНИАН сообщал, что представитель комиссии Египта по расследованию катастрофы заявил, что показания и анализы звука на записи черного ящика указывают на то, что это была бомба.
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