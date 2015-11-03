В Пентагоне назвали возможные причины тепловой вспышки в момент катастрофы A321
Тепловые вспышки, зафиксированные американским военным спутником рядом с местом крушения российского самолета A321 на Синайском полуострове, могли быть не связаны с катастрофой, хотя такой вариант тоже возможен.
Об этом ABC News сообщил источник в Пентагоне, передает РБК.
По словам чиновника, в районе падения самолета наблюдалась военная активность, которая и могла быть зафиксирована спутником. В то же время причиной всплеска могло быть либо столкновение самолета с землей, либо что-то, что произошло с самолетом в небе, сказал он.
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Спутник, как пояснил источник ABC, спроектирован для отслеживания запуска ракет. Столкновение самолета с ракетой он назвал маловероятным, поскольку в таком случае был бы зафиксирован след запуска.
Напомним, ранее телеканал CBS News сообщал, что причиной тепловой вспышки могла быть бомба или взрыв в топливном баке в результате поломки оборудования самолета.