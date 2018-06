Британия отказалась от бомбардировок в Сирии

Об этом сообщают сразу несколько британских изданий - The Times, The Guardian и Financial Times.

Как сообщает The Guardian, Кэмерон принял решение не выносить вопрос на голосование после того, как на предварительных переговорах не смог добиться поддержки достаточного количества депутатов от оппозиционной Лейбористской партии.

Источник The Guardian, близкий к премьер-министру, заявил, что Кэмерон по-прежнему хочет, чтобы авиация Великобритании наносила удары по целям в Сирии, однако будет выносить этот вопрос на голосование, когда по данному вопросу в парламенте установится консенсус.

Как сообщал УНИАН, ранее дипломаты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявили, что 85% ударов российской авиации в Сирии совершаются против оппозиции из "Свободной сирийской армии", которая выступает против действующего президента Башара аль-Асада, а не против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".