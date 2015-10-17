Нидерланды обвинили боевиков в крушении Boeing на основе не опубликованных карт

"Границы были неустойчивыми, однако СБН видел другие карты во время расследования, которые свидетельствовали о том, что район контролировался вооруженными группировками. Эти карты не опубликованы в докладе, поэтому мы не можем предоставить их", - сказала официальный представитель СБН Сара Ферной, передает Росбалт.

Читайте такжеПривлечение виновных в катастрофе MH17 к ответственности является моральным долгом - КлимкинКак сообщал УНИАН, СБН обнародовал отчет по причинам и обстоятельствам катастрофы МН-17, согласно которому самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" 9М38М1, выпущенной с временно оккупированной боевиками территории одного из районов восточной Украины. Район запуска ракеты указан с точностью до территории площадью в 320 кв км. Также было подчеркнуто, что существовали веские причины для того, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной. В то же время украинская сторона отмечает, что на момент крушения MH17 Украиной были соблюдены все рекомендации по безопасности полетов, поскольку управление воздушным пространством согласовывается с европейской системой и происходит согласно требованиям ICAO.

Уголовное расследование прокуратуры Нидерландов должно завершиться в феврале 2016 году. Тогда же будет обнародован еще один отчет.