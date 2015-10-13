Расследование причин катастрофы Boeing 777 могут завершить в феврале 2016 года – Зубко

Уголовное расследование причин катастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», сбитого в июле 2014 года в небе над Донецкой областью ракетой «Бук-1», будет завершено ориентировочно в феврале 2016 года.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины, глава Межведомственной комиссии по расследованию причин катастрофы Геннадий Зубко.

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«Уголовное расследование должно быть завершено в феврале 2016 года. И мы ожидаем, что уголовное расследование окончательно ответит на вопросы по этому террористическому акту, - сказал Зубко. – Конечно, этот срок может быть и продлен. Но уже то, что мы видим в техническом отчете, дает нам понять, насколько циничным был этот террористический акт».

Зубко сказал, что уголовное расследование будет основываться на результатах технического расследования, результатом которого стало установление того, как был сбит самолет и с какой территории.

Ранее Зубко сообщил, что ракета «Бук-М1», сбившая самолет Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью (рейс МН-17), была выпущена из подконтрольного пророссийским боевикам города Снежного (Донецкая область).

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.