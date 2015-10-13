Сегодняшний отчет по катастрофе Boeing 777 положил конец спекуляциям - Могерини

Об этом заявила высокый представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает "ЕвроПравда".

"В докладе делается вывод о том, что МН17 был сбит системой "Бук" и другие варианты исключаются. Кроме того, доклад определяет площадь в 320 квадратных километров в восточной Украине, откуда была запущена ракета. Таким образом, отчет положил конец 15 месяцам спекуляций относительно ряда ключевых фактов, касающихся катастрофы", - говорится в заявлении.

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Могерини напомнила, что резолюция СБ ООН 2166 предусматривает, что лица, которые прямо или косвенно ответственны за катастрофу самолета MH17, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.

"С этой целью Объединенная следственная группа начала криминальное расследование. Государства, которые могут помочь в расследовании и судебном преследовании виновных, должны в полной мере сотрудничать с уголовным расследованием, которое продолжается", - отмечается в заявлении.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".