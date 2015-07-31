Ради спасения сезона в Крыму Путину предложили отменить 1 сентября

Об этом он сообщил на совещании по состоянию и перспективам развития туризма в Воронежской области, передает РИА Новости.

"С 25 августа по 1 сентября вся страна сидит в аэропортах. Я на предыдущей должности когда был, все время спрашивал: почему нельзя сделать "плавучее" начало учебного года? Почему надо с 1 сентября всей стране прийти в школу?" — сказал Левитин.

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Левитин пояснил, что это важно для увеличения турпотока. «Вот мы 1 сентября из Крыма и Сочи все улетаем, и — до свидания, до следующего мая. А сезон-то есть», — отметил он.

Левитин привел в качестве примера Испанию, Италию и Францию, где начало учебного года в школах сдвинуто из-за туризма.

В связи с этим он предложил вынести этот вопрос на Госсовет и принять изменения на уровне законодательства.

Ранее УНИАН сообщал, что российские туристы в Крыму, как и ранее, имеют проблемы с тем, чтобы снять наличные с пластиковых карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Поэтому чтобы снять средства с карточки, им приходится садиться на паром и ехать в российский порт Кавказ, где находится ближайший терминал по обслуживанию карт этих систем.