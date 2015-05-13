"Толпы туристов": появились фото и видео безлюдных вокзалов, пляжей и набережных Крыма

Несмотря на теплую погоду, пляжи Феодосии, Судака и Коктебеля остались без туристов на майские праздники. Некоторые продавцы сувениров открыли свои торговые точки, однако покупателей нет. В кафе и ресторанах тоже очень мало посетителей, сказано в блоге.

Будущего нет, только прошлое: новую часть фильма "Лангольеры" можно снимать на вокзале Симферополя! pic.twitter.com/R1zikjt4dw — Страшный БЕНДЕРовец (@Realuran) May 12, 2015

Вокзал Симферополя пустует – на фотографии запечатлены абсолютно безлюдные перроны.

«На «майские» Коктебель встречает безлюдными улицами. Закрыты магазины, кафе. Пустуют рынки. Судак в «российском» Крыму стал похож на зону отчуждения возле Чернобыля. Россия превращает туристический Крым в зону отчуждения. От туристов», - написал блогер.

Судак в "российском" #Крым'у стал похож на зону отчуждения возле Чернобыля. Видео. pic.twitter.com/NS8zlxKE5u — КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) May 12, 2015

Обычно, первомай был генеральной репетицией крымского курортного сезона. Последний перед оккупацией 2013-й стал рекордным. Тогда за майские праздники Крым принял более 100 тысяч туристов, а за весь год – 6 миллионов.