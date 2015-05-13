"Толпы туристов": появились фото и видео безлюдных вокзалов, пляжей и набережных Крыма

16:47, 13 мая 2015
Общество
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В блоге под названием «Крымский укр» опубликованы фотографии ранее популярных мест отдыха в курортных городах Крыма.

crimeaukr.wordpress.com

Несмотря на теплую погоду, пляжи Феодосии, Судака и Коктебеля остались без туристов на майские праздники. Некоторые продавцы сувениров открыли свои торговые точки, однако покупателей нет. В кафе и ресторанах тоже очень мало посетителей, сказано в блоге.

Вокзал Симферополя пустует – на фотографии запечатлены абсолютно безлюдные перроны.

«На «майские» Коктебель встречает безлюдными улицами. Закрыты магазины, кафе. Пустуют рынки. Судак в «российском» Крыму стал похож на зону отчуждения возле Чернобыля. Россия превращает туристический Крым в зону отчуждения. От туристов», - написал блогер.

Обычно, первомай был генеральной репетицией крымского курортного сезона. Последний перед оккупацией 2013-й стал рекордным. Тогда за майские праздники Крым принял более 100 тысяч туристов, а за весь год – 6 миллионов.

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