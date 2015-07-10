Туристы в Крыму ездят снимать наличные в Россию

Чтобы снять средства с карточки, им приходится садиться на паром и ехать в российский порт Кавказ, где находится ближайший терминал по обслуживанию карт этих систем, – сообщает Крым.Реалии.

«Каждый день идут люди и просят перевести в наличные деньги. Всех приходится отправлять в порт Кавказ. В Крыму Visa и MasterCard не работают», – рассказал сотрудник одного из российских банков в Крыму.

По его словам, среди туристов, которые к ним обращаются, в основном держатели карт российского «Сбербанка».

Читайте такжеВ оккупированном Крыму создана комиссия для защиты прав чиновниковРанее сообщалось, что карты Visa и MasterCard, выданные российскими банками на территории Российской Федерации, частично возобновили работу в Крыму. Также деньги можно было обналичить без комиссии через терминалы банка РНКБ, который работает в системе «Про100».

В конце мая глава российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заверил, что «нормальная работа Visa и MasterCard в Крыму восстановится до конца 2015 года».

В связи с санкциями в конце 2014 года Visa и MasterCard приостановили обслуживание своих карт в Крыму.