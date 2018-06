Под Парижем вооруженные люди захватили заложников в магазине

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на источники в полиции, сообщает Европейская правда.

По данным издания, около 06:30 утра двое или трое вооруженных мужчин вошли в магазин Primark для ограбления.

Также сообщается, что одна из сотрудниц отправила сообщение своему другу о том, что они были взяты в заложники двумя вооруженными мужчинами.

#BREAKING Gunmen hold up store with some 10 people inside near Paris: police