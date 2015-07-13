Под Парижем вооруженные люди захватили заложников в магазине
11:09, 13 июля 2015Мир
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Неизвестные вооруженные люди укрылись сегодня утром в магазине торгового центра в Вильнев-ла-Гаренн, близ Парижа и захватили в заложники 10 человек.
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Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на источники в полиции, сообщает Европейская правда.
По данным издания, около 06:30 утра двое или трое вооруженных мужчин вошли в магазин Primark для ограбления.
Читайте такжеСМИ: Во Франции задержали четверых подозреваемых по делу о терактах в ПарижеТакже сообщается, что одна из сотрудниц отправила сообщение своему другу о том, что они были взяты в заложники двумя вооруженными мужчинами.
#BREAKING Gunmen hold up store with some 10 people inside near Paris: police
— Agence France-Presse (@AFP) July 13, 2015
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