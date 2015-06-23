РФ оборудует пункты пропуска на границе с Украиной средствами принудительной остановки транспорта
Россия на границе с Украиной, в первую очередь на участке захваченном пророссийскими боевиками установит средства принудительной остановки транспорта.
Об этом заявил руководитель ФГКУ Росгранстрой Алексей Шестопалов, отвечая на вопрос УНИАН какие меры планируется предпринять для укрепления пунктов пропуска, граничащих с Донецкой и Луганской областями. Он отметил, что это будет сделано, чтобы не допустить вторжения на российскую территорию.
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Он сообщил, что решение об усилении пунктов пропуска принято Советом безопасности РФ "в районе боевых действий".
"Было распоряжение о проведении дополнительных работ, мы с этой целью спланировали обустройство всех пунктов пропуска, и сейчас эта работа будет проводиться по оборудованию средствами принудительной остановки транспорта. Ни для кого не секрет, что иногда случается, когда на машинах сбивают шлагбаум и пытаются въехать или уехать, больше имеем случаев, когда въезжают в Россию", - сказал Алексей Шестопалов.
По его словам, это будет сделано по примеру как перед железнодорожными переездами, где устанавливаются автоматические барьеры.
Он сообщил, что таких барьеров уже закуплено в количестве 155 штук и они будут устанавливаться в первую очередь на границе с Украиной.
Кроме этого, Алексей Шестопалов заявил, что принимаются меры для защиты персонала пунктов пропуска и людей, "когда может прилететь шальная пуля".
При этом он сообщил, что уже сейчас уязвимые элементы пунктов пропуска (фасады зданий, помещения с серверами, дизель-электростанции) на этом участке границы обложены мешками с песком, также оборудованы временные укрытия в досмотровых ямах.
По его словам, сейчас планируется заменить пешки с мешками бронированными стеклами.