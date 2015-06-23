РФ оборудует пункты пропуска на границе с Украиной средствами принудительной остановки транспорта

Об этом заявил руководитель ФГКУ Росгранстрой Алексей Шестопалов, отвечая на вопрос УНИАН какие меры планируется предпринять для укрепления пунктов пропуска, граничащих с Донецкой и Луганской областями. Он отметил, что это будет сделано, чтобы не допустить вторжения на российскую территорию.

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Он сообщил, что решение об усилении пунктов пропуска принято Советом безопасности РФ "в районе боевых действий".

"Было распоряжение о проведении дополнительных работ, мы с этой целью спланировали обустройство всех пунктов пропуска, и сейчас эта работа будет проводиться по оборудованию средствами принудительной остановки транспорта. Ни для кого не секрет, что иногда случается, когда на машинах сбивают шлагбаум и пытаются въехать или уехать, больше имеем случаев, когда въезжают в Россию", - сказал Алексей Шестопалов.

По его словам, это будет сделано по примеру как перед железнодорожными переездами, где устанавливаются автоматические барьеры.

Он сообщил, что таких барьеров уже закуплено в количестве 155 штук и они будут устанавливаться в первую очередь на границе с Украиной.

Кроме этого, Алексей Шестопалов заявил, что принимаются меры для защиты персонала пунктов пропуска и людей, "когда может прилететь шальная пуля".

При этом он сообщил, что уже сейчас уязвимые элементы пунктов пропуска (фасады зданий, помещения с серверами, дизель-электростанции) на этом участке границы обложены мешками с песком, также оборудованы временные укрытия в досмотровых ямах.

По его словам, сейчас планируется заменить пешки с мешками бронированными стеклами.