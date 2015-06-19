Россия снова заблокировала расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

Так, 18 июня в ходе заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене государства-участники приняли только решение о продлении мандата миссии на следующие три месяца, отметили в МИД.

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"Считаем, что такая позиция РФ является красноречивым свидетельством отсутствия готовности и желания российской власти осуществлять конкретные практические шаги для обеспечения полного выполнения Минских договоренностей, одним из подписантов которых является российская сторона", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

МИД вновь призвал Россию обеспечить выполнение п. 4 Минского протокола, которым предусматривается осуществление постоянно действующего мониторинга на украинско-российской границе и верификации со стороны ОБСЕ.

"Учитывая продолжающееся поставки Россией в отдельные районы Донецкой и Луганской областей тяжелых вооружений, техники, регулярных войск и наемников, проведение ОБСЕ эффективного мониторинга этого участка украинско-российской границы имеет решающее значение для мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - подчеркнули в министерстве.