СМИ: некоторые страны ЕС не вводили персональные санкции в отношении россиян

Об этом говорится в исследовании европейского медиа-альянса LENA, в которое входит немецкое издание Die Welt, передает DW.DE. Так, Испания, Мальта, Финляндия, Хорватия, Словения, Словакия, Венгрия, Ирландия и Литва сообщили, что не получали сообщений о замораживании счетов в связи с санкциями. В большинстве других стран, за исключением Италии, замороженные очень незначительные суммы.

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В Швеции общая сумма заблокированных активов, по данным Die Welt, составляет примерно 200 евро. На Кипре, особенно популярной стране ЕС среди россиян, замороженная сумма не превышает 120 тыс. евро. В Германии, по данным исследовательской сети, эта сумма составляет немногим более 124 тыс. евро. Из источников, приближенных к министерству экономики Германии, стало известно, что под санкции попали 4 счета двух лиц, предприятий или организаций, пишет газета.

Согласно исследованию, на счетах латвийских банков заблокировано активов на несколько десятков миллионов евро. Особенно большая сумма активов попала под санкции в Италии, где в сентябре 2014 года были заблокированы активы российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Среди замороженных активов - роскошный отель в Риме, квартиры в Таркуинии, виллы в Виллазимьюси и пара апартаментов на побережье Коста Смеральди - общей стоимостью около 30 млн евро.

Другие страны отказались предоставлять информацию относительно применения персональных санкций, говорится в исследовании. Национальный банк Австрии, отвечая на запрос немецких журналистов, сообщил, что в стране есть только "незначительная сумма", замороження из-за действия санкций. Источник в МИД Австрии сообщил, что ощущается "определенная нехватка прозрачности" в этом вопросе, а государства-члены ЕС неохотно раскрывают свои карты.

Как известно, под действие персональных санкций ЕС попали российские политики, чиновники и бизнесмены, чьи действия несут угрозу независимости Украины. Все активы 150 человек и 37 организаций и компаний должны быть заморожены в странах Евросоюза до конца действия санкций. ЕС впервые ввел такие мероприятия в марте 2014 года после аннексии Россией Крыма.