Российский вице-премьер назвал "маргинальным" эффект санкций на экономику РФ

12:25, 18 июня 2015
Политика
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Российский вице-премьер Аркадий Дворкович назвал «маргинальным» эффект на экономику РФ от санкций Запада.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Дворкович заявил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Общий эффект от санкций против нас я бы не назвал значительным, это скорее маргинальные трудности и не самая главная причина экономического спада», - сказал Дворкович.

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Он считает, что от санкций пострадали две стороны – Россия и Европа. По его словам, спад в экономике вызван снижением цен на нефть и другие энергоресурсы.

По мнению Дворковича, правительство РФ «научилось жить в этой ситуации и помогать производителям таким образом, что они не испытывают глобальных трудностей от наличия санкций».

При этом он заявил, что правительство РФ даст симметричный ответ на продление санкций со стороны Евросоюза, в частности, будет продлено продовольственное эмбарго.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против РФ.

17 июля постоянные представители стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года.

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