Die Welt: Санкции против России будут стоить ЕС 100 миллиардов евро

Об этом со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований (WIFO) сообщает Die Welt, передает ZN.UA.

Исследователи опубликовали наиболее пессимистический сценарий развития событий, который, как они утверждают, вполне может стать реальным. Потери от санкций против России для стран ЕС могут быть смягчены перенаправлением экспорта в другие страны, как это было в случае с продукцией сельскохозяйственного производства.

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Аналитики из WIFO утверждают, что Германии антироссийские санкции Евросоюза будут стоить 27 млрд евро и 500 тысяч рабочих мест, и таким образом ФРГ теряет больше всего среди стран ЕС от санкций против России.

Италия из-за антироссийских санкций лишится 200 тысяч рабочих мест и 0,9% экономической мощи, а Франция – 150 тысяч рабочих мест и 0,5% своей экономической мощи.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.