В Италии арестованы виллы и отель российского миллиардера Ротенберга

Об этом пишет Corriere della Sera, передает "Украинская Правда". Как сообщается, речь идет о квартире и вилле в городе Кальяри (столица Сардинии), двух виллах в Арзакене (Сардиния), вилле в Тарквинии (регион Лацио) и отеле в центре Рима.

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Итальянское издание оценивает их совокупную стоимость в 30 млн евро и утверждает, что Аркадий Ротенберг приобрел недвижимость через компании, которыми бизнесмен владеет за рубежом.

Власти Италии, по данным издания, уведомили об аресте недвижимости самого российского бизнесмена, а также его компании -зарегистрированные на Кипре Olpon Investment Limited и Aurora 31, которой принадлежит отель Berg Luxury в Риме.