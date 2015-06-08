Frankfurter Allgemeine: Самое большое политическое поражение Эрдогана

В своей статье «Самое большое политическое поражение Эрдогана», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Михаэль Мартенс пишет о том, что привычная к выигрышам "Партия справедливости и развития" выиграла и все же проиграла. Хотя ПСР на выборах в Турции в воскресенье - как неизменно на каждых выборах, в которых она принимала участие с момента ее создания в 2001 году - вновь стала сильнейшей. Она даже получила значительно больше голосов, чем на первых парламентских выборах в 2002 году, когда 34 процента избирателей проголосовали в пользу новой партии. Но в 2002 году уже трети голосов было достаточно для абсолютного большинства мандатов в Анкаре, потому что кроме ПСР только "Республиканская народная партия» смогла преодолеть десятипроцентный барьер для входа в парламент, а сегодня, в 2015 году, положение совсем другое.

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Политический ландшафт Турции в корне изменился, потому что выросла опасность левой (и частично леворадикальной) «Демократической партии народов» (ДПН). Партия, поддерживаемая курдами, частью турецких левых и тактических противников президента Тайипа Эрдогана, преодолела высокий барьер и смогла пройти в парламент, как четвертая партия. ПСР, которая получила около 43 процентов голосов в воскресенье, и без труда удержала свое положение как наиболее популярная политическая сила в Турции, это стоило абсолютного большинства мест и, таким образом, исключительного права.

Какие партнеры в распоряжении?

Если действующий премьер-министр Ахмед Давутоглу в настоящее время получит приказ сформировать правительство, он должен сделать что-то, что непривычно для ПСР: ему придется искать партнера по коалиции или, по крайней мере, склонить достаточное количество депутатов из других партий в поддержку правительства меньшинства ПСР. Если не удастся ни то, ни другое, предстоят новые выборы. Но какие партнеры у них в распоряжении?

"Самым естественным" коалиционным партнером ПСР, по мнению многих наблюдателей, является "Партия националистического движения" (ПНД) Девлета Бахчели, который, до подъема ПСР, принимал участие в неудачном коалиционном правительстве в Анкаре. Правда, Бахчели не раскатывал перед ПСР красной ковровой дорожки во время избирательной кампании. Националистический лидер подверг резкой критике правящую партию и Эрдогана, прежде всего, выступая против любых переговоров с курдами.

Больше прав меньшинствам и децентрализация Турции вряд ли возможны с ПНД – за исключением того, если партия не будет готова предать свои шовинистические принципы в обмен на пребывание у власти, что они делают не в первый раз. Наконец, ПНД в конце девяностых была частью коалиции, которая отменила смертную казнь, и, таким образом, спасла жизнь заключенному курдскому лидеру Абдулле Оджалану. Этот шаг партии до сих пор не простили многие ее избиратели, потому что они хотели (и хотят) видеть, как повесят Оджалана.

Кто еще предложит себя в качестве партнера для правительства Давутоглу II? Селахаттин Демирташ, лидер Народно-демократической партии, на самом деле не может сформировать коалицию с ПСР - по крайней мере, не тогда, когда он настаивает на том, чтобы изменениями в конституции преобразовать Турцию в президентскую систему. Демирташ многократно обещал во время избирательной кампании, что его партия ни при каких обстоятельствах не одобрит цели Эрдогана. Отказ от этой позиции станет политическим самоубийством для Демирташа и НДП.

В качестве третьего варианта для Давутоглу остается "Республиканская народная партия" (ТЭЦ), которая при главе Кемале Кылычдароглу терпела на выборах одно поражение за другим и в воскресенье также не получила желаемого результата. Чтобы представить коалицию ПСР-РНП, требуется хорошо развитое воображение, по крайней мере, при текущих взаимоотношениях.

Не вызывает сомнений то, что Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, несмотря на победу его партии, потерпел самое большое до сих пор политическое поражение в своей карьере. В Европе каждый политик был бы вне себя от радости с результатом 40 плюс процентов для своей партии, но Эрдоган не только упустил свою чрезвычайно амбициозную цель – внести изменения в конституцию большинством голосов. "Его" ПСР стала обычной партией, которая в настоящее время нуждается в партнерах, чтобы иметь возможность управлять. В ближайшие недели станет ясно, как повлияет эта неудача на откровенно высказанные амбиции Эрдогана вести ПСР вперед.

Шум в ПСР был слышен уже давно, но до сих пор его покрывал успех партии. Бывший президент Турции Абдуллах Гюль, который был холодно задвинут Эрдоганом в политическое забытье, снова может заявить о своем присутствии. Бывший вице-премьер-министр и соучредитель ПСР Бюлент Ариндж, который в последнее время часто сталкивается с Эрдоганом, может присоединиться к Гюлю, и другие недовольные тоже могут подать голос. Уж точно, избиратели в Турции привели события в движение.