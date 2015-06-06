Эрдоган заявил, что построил новый президентский дворец за $615 миллионов из-за тараканов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что новый президентский дворец Ак Сарай в Анкаре был построен из-за наличия в старом тараканов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По словам Эрдогана, уборные в старом дворце, который он занимал еще в должности премьера, буквально кишели тараканами. «Разве такая резиденция подобает премьер-министру Турции? — риторически спросил Эрдоган журналиста телеканала ATV, которому он давал интервью. — Нельзя экономить на расходах, когда на кону стоит имидж страны».

Читайте такжеЭрдоган торжественно открыл президентский дворец стоимостью в €270 млн (видео)

Строительство дворца Ак Сарай началось в 2011 году в качестве канцелярии премьер-министра Турции. Победив на президентских выборах в августе 2014-го, Тайип Эрдоган объявил, что здание будет использоваться как резиденция президента.

По данным турецкого Минфина, дворец в 1150 комнат обошелся бюджету в 615 миллионов долларов. Оппозиция подвергла проект жесткой критике как по причине неоправданных расходов, так и потому, что здание построено на территории исторического комплекса.