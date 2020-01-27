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Старт новой карьеры: в США телеведущая в эфире назвала команду Коби Брайанта "Лос-Анджелес Ниггерс" (видео)

14:53, 27 января 2020
Мир
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Коби Брайант трагически погиб утром 26 января / REUTERS

Телеведущая американского канала MSNBC Элисон Моррис допустила оговорку в сюжете о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, запнувшись и назвав его команду «Лос-Анджелес Ниггерс», вместо «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Видео с отрывком эфира мгновенно разлетелось по соцсетям. Пользователи обвинили журналистку в расизме, хотя многие считают, что она просто допустила неудачную ошибку. Некоторые шутят, что этот случай станет началом новой карьеры телеведущей.

Twitter

Как сообщает Huffpost, на ресурсе Change.org была зарегистрирована петиция с требование увольнения ведущей. Она уже собрала более 13 тысяч подписей.

Сама Моррис обвинения в расизме отрицает. По ее словам, она просто неудачно запнулась.

«Сообщая трагические новости о том, что Коби Брайант ушел из жизни, я к несчастью запнулась, совместив имена Кникс и Лейкерс, сказав «Нейкерс». Пожалуйста, знайте, я никогда не использовала и не стала бы использовать расистские высказывания. Я извиняюсь за недоразумение, к которому это привело», – написала она в Twitter.

Напомним, утром 26 января Коби Брайант и его дочь Джианна погибли при крушении вертолета в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли.

Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта.  Вместе со знаменитым баскетболистом и его дочерью погибли еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

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