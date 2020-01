Старт новой карьеры: в США телеведущая в эфире назвала команду Коби Брайанта "Лос-Анджелес Ниггерс" (видео)

Телеведущая американского канала MSNBC Элисон Моррис допустила оговорку в сюжете о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта, запнувшись и назвав его команду «Лос-Анджелес Ниггерс», вместо «Лос-Анджелес Лейкерс».

Читайте такжеЛегенда NBA: интересные факты о погибшем баскетболисте Кобе Брайанте (видео)

Видео с отрывком эфира мгновенно разлетелось по соцсетям. Пользователи обвинили журналистку в расизме, хотя многие считают, что она просто допустила неудачную ошибку. Некоторые шутят, что этот случай станет началом новой карьеры телеведущей.

So this @MSNBC reporter just referred to the Lakers as the Los Angeles Niggers on live tv when talking about Kobe. pic.twitter.com/htfPRwlgV6

Как сообщает Huffpost, на ресурсе Change.org была зарегистрирована петиция с требование увольнения ведущей. Она уже собрала более 13 тысяч подписей.

Сама Моррис обвинения в расизме отрицает. По ее словам, она просто неудачно запнулась.

«Сообщая трагические новости о том, что Коби Брайант ушел из жизни, я к несчастью запнулась, совместив имена Кникс и Лейкерс, сказав «Нейкерс». Пожалуйста, знайте, я никогда не использовала и не стала бы использовать расистские высказывания. Я извиняюсь за недоразумение, к которому это привело», – написала она в Twitter.

Earlier today, while reporting on the tragic news of Kobe Bryant’s passing, I unfortunately stuttered on air, combining the names of the Knicks and the Lakers to say “Nakers.” Please know I did not & would NEVER use a racist term. I apologize for the confusion this caused.