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"Покойся с миром, Мамба": спортивный мир простился с Коби Брайантом

12:11, 27 января 2020
Другое
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REUTERS

Представители разных видов спорта почтили память Коби Брайанта - легендарный баскетболист НБА вместе со своей дочерью Джианной разбился на вертолете 26 января.

Клубы, спортсмены и простые болельщики не остались в стороне от трагедии, которая унесла жизнь иконы баскетбола.

Болельщики "Лейкерс" практически сразу после трагической новости собрались возле домашней арены клуба в Лос-Анджелесе и создали мемориал.

REUTERS

Разбит горем Станислав Медведенко - звездный украинский баскетболист, который играл в одной команде с Брайантом.

"Новости, которые я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс"... Покойся с миром, Мамба", - написал Медведенко в Facebook.

"Отказываюсь принимать это. Rest in Peace", - написал игрок сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко в Instagram.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк признался, что Коби был его любимым игроком:

"Нет слов. Легенда. Один из величайших баскетболистов современности и моих любимых игроков НБА".

Также посты в память о звезде баскетбола опубликовали главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, лучшая теннисистка страны Элина Свитолина и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар посвятил гол в ворота "Лилля" Коби Брайанту, показав пальцами 24-й номер, под которым он выступал за "Лейкерс".

REUTERS

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на матч четвертого круга Australian Open в футболке "Лейкерс" с фамилией Брайанта на спине.

REUTERS

Некоторые команды НБА минувшей ночью держали мяч, не атакуя друг друга. Каждая команда выждала по 24 секунды и передала мяч сопернику. Трибуны скандировали "Коби".

Минута молчания со скандированием "Коби" состоялась на Матче всех звезд американского футбола.

"Я ошеломлен. Слова не могут даже близко описать это. Просто невероятно грустный и трагический день", - написал шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен.

"Опустошен... Мой старший брат. Я не могу, я просто не могу в это поверить", - написал Пау Газоль, который вместе с Коби дважды выигрывал титул в НБА.

Трогательный текст в Instagram написал Шакил О'Нил - он был партнером и другом Брайанта.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в этот трагический и печальный момент, потеряв друга и его прекрасную дочь Джиджи. Коби был другом, братом и тем, с кем мы пережили большие победы. Я люблю тебя, мне будет тебя не хватать. Соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту".

"Опустошен, услышав новости о смерти моего друга Коби Брайанта. Мои молитвы его жене Ванессе, детям и всей семье "Лейкерс", - написал пятикратный чемпион НБА Деннис Родман.

Баскетболист "Майами Хит" Дуэйн Уэйд с трудом сдерживал слезы, записав видеообращение.

"Это похоже на плохой сон, во время которого ты просто хочешь проснуться. Ночной кошмар".

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что Коби был источником вдохновения:

"Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Соболезнования семьям всех погибших в катастрофе".

Не остался в стороне и капитан "Барселоны" Лионель Месси:

"У меня нет слов... Посылаю всю свою любовь семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести вместе время однажды. Ты был гением, каких мало".

Президент США Дональд Трамп также разделил горе всего спортивного мира:

"Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и страстно смотрел в будущее. Смерть его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более трагическим".

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта.  Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.

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