"Покойся с миром, Мамба": спортивный мир простился с Коби Брайантом

Звезды украинского и мирового спорта не прошли мимо трагической смерти легендарного баскетболиста НБА.

Представители разных видов спорта почтили память Коби Брайанта - легендарный баскетболист НБА вместе со своей дочерью Джианной разбился на вертолете 26 января.

Клубы, спортсмены и простые болельщики не остались в стороне от трагедии, которая унесла жизнь иконы баскетбола.

Болельщики "Лейкерс" практически сразу после трагической новости собрались возле домашней арены клуба в Лос-Анджелесе и создали мемориал.

Разбит горем Станислав Медведенко - звездный украинский баскетболист, который играл в одной команде с Брайантом.

"Новости, которые я не могу принять. Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс"... Покойся с миром, Мамба", - написал Медведенко в Facebook.

"Отказываюсь принимать это. Rest in Peace", - написал игрок сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко в Instagram.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк признался, что Коби был его любимым игроком:

"Нет слов. Легенда. Один из величайших баскетболистов современности и моих любимых игроков НБА".

Также посты в память о звезде баскетбола опубликовали главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, лучшая теннисистка страны Элина Свитолина и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар посвятил гол в ворота "Лилля" Коби Брайанту, показав пальцами 24-й номер, под которым он выступал за "Лейкерс".

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел на матч четвертого круга Australian Open в футболке "Лейкерс" с фамилией Брайанта на спине.

Некоторые команды НБА минувшей ночью держали мяч, не атакуя друг друга. Каждая команда выждала по 24 секунды и передала мяч сопернику. Трибуны скандировали "Коби".

Минута молчания со скандированием "Коби" состоялась на Матче всех звезд американского футбола.

"Я ошеломлен. Слова не могут даже близко описать это. Просто невероятно грустный и трагический день", - написал шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен.

I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 26 січня 2020 р.

"Опустошен... Мой старший брат. Я не могу, я просто не могу в это поверить", - написал Пау Газоль, который вместе с Коби дважды выигрывал титул в НБА.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) 26 січня 2020 р.

Трогательный текст в Instagram написал Шакил О'Нил - он был партнером и другом Брайанта.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в этот трагический и печальный момент, потеряв друга и его прекрасную дочь Джиджи. Коби был другом, братом и тем, с кем мы пережили большие победы. Я люблю тебя, мне будет тебя не хватать. Соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту".

"Опустошен, услышав новости о смерти моего друга Коби Брайанта. Мои молитвы его жене Ванессе, детям и всей семье "Лейкерс", - написал пятикратный чемпион НБА Деннис Родман.

Devastated to hear the news on my friend @kobebryant passing. Prayers go out to his wife Vanessa and his children and the @Lakers family. pic.twitter.com/Oki9GkYEu5 — Dennis Rodman (@dennisrodman) 26 січня 2020 р.

Баскетболист "Майами Хит" Дуэйн Уэйд с трудом сдерживал слезы, записав видеообращение.

"Это похоже на плохой сон, во время которого ты просто хочешь проснуться. Ночной кошмар".

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что Коби был источником вдохновения:

"Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Соболезнования семьям всех погибших в катастрофе".

Не остался в стороне и капитан "Барселоны" Лионель Месси:

"У меня нет слов... Посылаю всю свою любовь семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться и провести вместе время однажды. Ты был гением, каких мало".

Президент США Дональд Трамп также разделил горе всего спортивного мира:

"Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из величайших баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и страстно смотрел в будущее. Смерть его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более трагическим".

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 січня 2020 р.

Напомним, катастрофа произошла утром 26 января в районе города Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта. Вместе со знаменитым баскетболистом погибла его дочь Джианна, а также еще семь человек, включая пилота. Они летели в Лос-Анджелес.