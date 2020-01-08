В центре Багдада слышны новые взрывы – CМИ (видео)
В центре Багдада в ночь на четверг, 9 января, зафиксированы новые взрывы.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в «зеленую зону» столицы Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, попало три ракеты и разорвались.
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На месте инцидента слышны сирены. Также сообщается, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.
Очевидцы также сообщают о нескольких громких взрывах в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы.
Подтвержденной информации о том, что произошло и чем были вызваны взрывы, на данный момент нет.
#URGENT#BREAKING NEWS:— Michael Napa, PhD ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@RealMikeNapa) January 8, 2020
Two Katyusha rockets fell near #US embassy in central #Baghdad, #Iraq.. US #Embassy sirens heard.
#IRGC backed Kataib Hezbollah (#PMU's 45th Brigade) launched unguided rockets (107mm or 122mm) at #USEmbassy in #Baghdad's #GreenZone minutes ago. pic.twitter.com/JiO8kNrxni
Напомним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».