В центре Багдада слышны новые взрывы – CМИ (видео)

По крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

В центре Багдада в ночь на четверг, 9 января, зафиксированы новые взрывы.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в «зеленую зону» столицы Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, попало три ракеты и разорвались.

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На месте инцидента слышны сирены. Также сообщается, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Очевидцы также сообщают о нескольких громких взрывах в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы.

Подтвержденной информации о том, что произошло и чем были вызваны взрывы, на данный момент нет.

Напомним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».