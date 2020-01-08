Иранское ТВ заявило о 80 погибших в результате ракетной атаки Тегерана по базам США

В сюжете иранского канала говорилось о ликвидации "американских террористов".

Иранское государственное телевидение заявило, что в результате ракетных обстрелов военных баз с военнослужащими США на территории Ирака были убиты по меньшей мере 80 человек.

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Как сообщает Reuters, в сюжете иранского канала говорилось о ликвидации «американских террористов».

Утверждалось, что ни одна из 15 ввыпущенных Ираном ракет не была перехвачена. Помимо человеческих жертв, удар якобы нанес серьезный урон материальной базе американских войск – были сильно повреждены военное имущество и вертолеты.

Со ссылкой на источник в КСИР сообщалось, что у Ирана есть еще 100 целей для ударов в регионе, если Вашингтон прибегнет к ответным действиям.

Напоним, в ночь на 8 января Иран обстрелял ракетами две военные базы США в Ираке, которые используются американскими войсками. В частности, более десяти ракет были выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции по двум американским авиабазам в Ираке словами «все хорошо».