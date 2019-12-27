"Хорошего дня вам!": появилась аудиозапись переговоров экипажа разбившегося в Казахстане самолета

Судя по переговорам, судно готовилось ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала.

В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем пассажирского лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился недалеко от Алма-Аты в Казахстане.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Судя по переговорам, судно готовилось ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 вырулить на ВПП, затем взлететь, а потом связь с ними пропала.

Читайте такжеСтали известны подробности авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане (фоторепортаж)

Тем временем взлетно-посадочную полосу уже должен был занять другой самолет рейса 671 до Нур-Султана авиакомпании Air Astana. Работники аэропорта призвали их подождать: местонахождение Fokker не было установлено.

Вот расшифровка последних переговоров диспетчеров с экипажем.

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот.

"Доброго пути!" - прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает взлетевший борт:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупреждает летчиков в другом лайнере.

"Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100".

Затем прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам Air Astana - прим. ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет".

Как сообщал УНИАН, падение самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошло сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 66. Они находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание.

Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.