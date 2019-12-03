Financial Times: Восточная Европа может стать слишком старой, чтобы быть богатой

Отток рабочей силы и старение населения ставит под угрозу будущее стран в регионе, но решение все же существует.

Страны Европы с развивающимися рынками могут стать слишком старыми раньше, чем станут богатыми. Отрицательный уровень рождаемости и высокие темпы эмиграции говорят о том, что люди фактически голосуют "ногами" против относительной политической и экономической стагнации.

Политики встали перед выбором между краткосрочными популистскими решениями и решительными реформами управления, - пишет Financial Times. Их выбор имеет значение. Последний отчет ЕБРР свидетельствует, что лучшее управление напрямую влияет на восприятие благосостояния, сокращает эмиграционные настроения и создает условия для экономического роста на основе инноваций.

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После падения коммунизма в 1989 году страны Центральной и Восточной Европы на протяжении двух десятилетий демонстрировали быстрый экономический рост и развитие, которые подпитывали смелые реформы и процесс вступления в ЕС. Реформаторский импульс ослаб после вступления в организацию. А некоторые страны даже перечеркнули свой предыдущий прогресс. Некоторые популистские лидеры провозгласили "нелиберальную демократию" как модель для будущей Европы.

Оценка демографической и экономической перспективы региона разоблачает недостатки такого видения. ООН предполагает, что население стран Центральной и Восточной Европы на протяжении ближайших трех десятилетий будет стремительно сокращаться. Пропорция между гражданами за 65 лет к трудоспособному населению достигнет уровня, который можно будет сравнивать с показателями в развитых европейских экономиках. Но при этом ВВП на душу населения в регионе все равно будет сильно отставать.

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Эмиграция особенно проблематична для экономического роста из-за своей структуры. Обычно молодые, предприимчивые и лучше образованные люди покидают родные страны в поисках лучшего уровня и качества жизни. С сокращением трудоспособного населения остаются в основном пожилые люди. Из-за этого свойства и потребности общества меняются. Приходится увеличивать долю госбюджета, которую необходимо потратить на социальную помощь. Таким образом, все меньше ресурсов остается на образование и инновации.

Существуют способы разобраться с сочетанием демографических и экономических вызовов. Поощрение повышения уровня рождаемости через финансовые инициативы может показаться политически убедительным. Но эффект на сокращение рабочей силы от такого подхода не очень впечатляет. Можно также усилить уровень привлечения трудоспособного населения за счет женщин и старших работников. Повышение пенсионного возраста может помочь. Но мало правительств имеют смелость пойти на такой шаг.

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Улучшение управления - это ключевая сфера, где реформы приносят долгосрочные дивиденды, помогают остановить демографическое сокращение и оживить рост. Часто о нем забывают. Хотя страны Центральной и Восточной Европы продемонстрировали значительный прогресс, только 35% граждан доверяют своим правительствам, судебным системам, верят в честность выборов и свободу СМИ. Такое же количество людей не верит в широкое распространение коррупции. Для сравнения, среди граждан стран G7 таких людей 56%.

Реформа управления - критически важный ингредиент для следующего этапа развития. Рост в первые два десятилетия преобразования базировалось на дешевой рабочей силе, на накоплении капитала и импорте технологий. Но следующий большой скачок должен опираться на инновации и предпринимательство, которые зависят от качества государственного управления. Ускорение экономического роста также ослабит демографические вызовы, повысив стандарты жизни и дав гражданам причины остаться в родных странах.