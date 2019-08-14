The Economist: Демократии в Украине и других странах региона нужна поддержка, а не предвзятые стереотипы

Европе через три десятилетия после краха коммунизма снова нужно бороться за свою демократию.

Европа готовится праздновать 30 лет со дня падения коммунизма. 19 августа канцлер Германии Ангела Меркель поедет в Шопрон. Вместе с авторитарным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном она будет чествовать годовщину мирного протеста на венгерско-австрийской границе, который помог отбить первый кусок от Железного занавеса.

Но событие будет гротескным. Немецкому канцлеру придется праздновать возрождение демократии рядом с лидером, который систематически демонтирует демократические институты в своей стране, — пишет The Economist. И это безусловно поднимет целую завесу комментариев о провале обещаний 1989 года. Стоит ожидать печальных разговоров о разделение Европы на восток и запад, а также злорадства по поводу прогнозов о «конце истории».

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Картинка из Шопрона не будет, однако, справедливо описывать Восточную и Центральную Европу. Демократия и либеральные ценности, несомненно, страдают от атак в регионе. The Economist Intelligence Unit с 2006 года фиксирует здесь темпы сокращения демократии, которых нет ни в одной части мира. Однако, было и несколько проблесков надежды за последние несколько месяцев.

Прелюдией к этому «восточноевропейскому лету» стала победа Зузаны Чапутовой на выборах президента Словакии. До того она была либеральной активисткой и боролась с коррупцией. Она отстаивала независимость судов в своей стране и публично осуждала поведение Орбана в соседней Венгрии. В апреле президентские выборы в Северной Македонии закончились победой социал-демократов и поражением националистов. Это позволило стране наконец решить старый спор с Грецией о названии балканской страны и расчистить путь к членству в Евросоюзе. А в мае в Литве и Латвии на президентских выборах победили умеренные проевропейские кандидаты.

Далее в апреле выборы мэра Стамбула привели к власти в крупнейшем городе Турции политического оппонента Раджепа Тайипа Эрдогана. Это стало свидетельством того, что хватка автократического турецкого президента слабеет. В Чехии прошли самые массовые протесты со времен падения коммунизма. Около 250 тысяч человек вышли на улицы Праги после того, как премьер-министра страны Андрея Бабиша обвинили в мошенничестве. Также он сделал министром юстиции своего друга.

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Протесты также прошли в Молдове, где «антиолигархическая» коалиция свергла режим Владимира Плахотнюка. В Грузии люди на улицах выступили против российской оккупации части страны. В июле румыны и болгары тоже устроить акции протеста: первые – против полицейской некомпетентности, а вторые – против кумовства в судебной системе. В Украине парламентские выборы закончились формированием первого однопартийного большинства со времен свержения коммунизма. Президентом стал бывший актер Владимир Зеленский, который пообещал обуздать коррупцию и приблизить страну к Западу.

Теперь в центре сцены Москва. 27 июля около 20 тысяч людей вышли на улицы. И это самая большая акция с 2012 года. Рейтинг Владимира Путина падает вместе с сокращением реальных зарплат. Вспышка патриотизма, который наблюдался после российской оккупации Крыма, погас. А москвичи приближаются к выборам, в которых всем нежелательным для власти кандидатам запрещено баллотироваться. Еще один протест третьего августа тоже собрал тысячи людей на улицах, несмотря на массовые избиения и заключения.

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На самом деле все эти события не новые для периода после 1989 года. Вдохновленные протесты и результаты выборов касаются, в основном местных проблем. Хотя у них есть и общие факторы: проевропейский уклон и большое количество молодых участников. В Польше выборы 13 октября, скорее всего, станут триумфом правящих популистов. Орбан никуда не денется. Бабиш до сих пор пользуется высокой поддержкой, о чем свидетельствуют опросы. Тем временем, в Украине не известно, сможет ли Зеленский покончить с олигархическим прошлым страны. В России и Турции изменения, скорее всего, состоятся лишь в пределах правящих партий.

Но нынешнее лето также доказывает, что западноевропейские клише о Восточной Европе ложные. Государства, которые пострадали от коммунизма, не так уж и неспособны порождать сильное гражданское общество. Славяне и тюрки не имеют так называемой внутренней «азиатской» привязанности к авторитарным режимам. Ничто не вечно. История никогда не заканчивалась.

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Восточноевропейские либеральные марши и избиратели заслуживают большей поддержки от западной части континента. В то время как в Москве на улицах бьют людей, а Украина и Грузия отчаянно борются за независимость, Германия защищает ненужный российский газопровод «Северный поток-2», связанный с геополитическими и финансовыми интересами Кремля. Тем временем, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон уничтожают надежды Северной Македонии на присоединение к ЕС. Союз тратит слишком большую часть своего бюджета на неправильные приоритеты, такие как субсидии фермерам. При этом он не достаточно поддерживает независимые СМИ и общественные организации.

Достойные голоса в Чехии, Румынии и Турции не получают достаточного внимания от западноевропейских политиков и журналистов. И это нужно изменить. Утверждение, что Восточная Европа – это Орбаны, Ердоганы и Путины, чрезвычайно несправедливо. Нынешнее лето доказало, что Восточная Европа на самом деле наполнена демократами и либералами, которые готовы отодвинуть свои интересы ради большего дела. Если ЕС до сих пор хоть что-то отстаивает и действительно ценит свои обещания 1989 года, он поддержит их.