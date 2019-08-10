В Москве начался масштабный митинг «Отпускай и допускай»: уже есть первые задержанные (фото, видео)

Власти Москвы разрешили провести митинг на площади Сахарова.

10 августа, в субботу, в Москве началась очередная акция протеста оппозиции "против ментовского беспредела" «Отпускай и допускай».

Участники мирного митинга требуют от властей допустить около 30 независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Также демонстранты требуют отпустить из СИЗО участников демонстраций, которые проходили 27 июля и 3 августа.

Отметим, это уже третий митинг, и на сей раз его официально разрешили. Правда, позволили его провести на площади Сахарова, подальше от центра российской столицы Москвы, пишет Главред.

Добавим, что протесты стартовали из-за отказа ЦИК регистрировать на выборах в Мосгордуму либеральных кандидатов.

На этот раз на митинг вышли и известные российские рэперы и блогеры. В частности, на акцию пришли рэперы Оксимирон, Face, Loqiemean, журналисты Юрий Дудь и Леонид Парфенов, видеоблогеры Эльдар Джарахов и Даниил Поперечный. На акции планируют выступить «Кровосток», IC3PEAK и Face, однако власти Москвы против.

Дудь, как и обещал, тоже пришел.



Фото: Московские новости pic.twitter.com/mVPR9DJBSq — Лентач (@oldLentach) August 10, 2019

В то же время, акции протеста в этот день проходят и в других российских городах, в частности, в Екатеринбурге.

Люди скандируют «долой царя», «допускай» и другие лозунги. pic.twitter.com/Z6t98gypF8 — Штаб Навального в Екатеринбурге (@teamnavalny_ekb) August 10, 2019

Вышли на улицы и жители Хабаровска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и других городов России.

Вышел на акцию протеста и известный рэпер Фейс.

Также стало известно, что перед началом митинга силовики ворвались к соратнице Алесея Навального – Любови Соболь, и увезли ее. Как сообщает telegram-канал Mash, ГУВД Москвы официально объяснило задержание Любови Соболь. По их словам, на Соболь пожаловались организаторы митинга: якобы она собиралась устроить там провокацию.

В Центр сбора подписей на Рождественском, где находится Любовь Соболь, пришли силовики. Они приказывают людям встать лицом к стене. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/K6IkrcW0zF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

ГУ МВД по Москве насчитало 15 тысяч участников, пишет "Дождь".

Вид сверху на огромную очередь на рамках. Фото: Илья Варламов pic.twitter.com/fRPVCHlGul — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

По данным ОВД-Инфо, в Москве уже задержали 5 человек, в Питере - 20, в Ростове - 2.

В Санкт-Петербурге задержали кандидата в муниципальные депутаты муниципального округа "Черная речка" Павла Чупрунова. Он стоял в одиночном пикете в поддержку политиков, не допущенных Мосгоризбиркомом к выборам в Москве, сотрудники ОМОНа выхватили его из очереди тех, кто стоял в пикете и грубо поволокли в автозак, пишет "Настоящее время".

Напомним, в Москве на митинге против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу, которая состоялась 3 августа, задержаны 828 человек. По информации правозащитников, всего на улицы российской столицы вышли более 10 тысяч человек.

Также ранее в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет. 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека.

Ранее российская «Новая газета» опубликовала петицию с требованием прекратить преследования демонстрантов. До 8 августа ее подписали более 100 тыс. лиц.

Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.