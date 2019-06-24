Протесты в Грузии: россиянам разонравилось грузинское вино

Несколько партий алкогольной продукции не допущены к ввозу в Российскую Федерацию.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила об ухудшение качества алкогольной продукции, поступающей из Грузии.

Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора за 24 июня, пишет Украинская правда.

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"С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году – 203 тысячи литров (АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компании", ООО "Кахетинское Традиционное Виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом Грузинского Вина", ООО "Корпорация Грузинское Вино", ООО "Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков", ООО "Батоно")", – говорится в сообщении.

Все партии указанной продукции не допущены к ввозу в Российскую Федерацию.

Отмечается, что в 2017 году лаборатории Роспотребнадзора ввели "высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья", – и теперь ведомство усилило контроль за качеством и безопасностью грузинского алкоголя.

Примечательно, что это сообщение появилось после скандала с российской делегацией в Тбилиси и массовых протестов, последовавших за ее приездом с 20 июня.

Напомним, как сообщал УНИАН, 20 июня из-за появления и поведения российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а также пыталась взять штурмом парламент.

Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, но позже они вернулись. Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали сотни человек.

21 июня спикер грузинского парламента подал в отставку.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля.

Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.

Кроме того, с 20 июня крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.