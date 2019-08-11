В Румынии более 20 тысяч человек протестовали против правительства

Массовая акция состоялась через год после предыдущих массовых антиправительственных митингов.

В Бухаресте около 24 тысяч человек вышли на антиправительственную акцию протеста 10 августа.

Как сообщает DW, ссылаясь на румынское агентство "Агерпрес", протестующие собрались возле здания правительства и скандировали "Воры!" и "Отставка!".

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Данная акция состоялась через год после предыдущих массовых антиправительственных митингов. 10 августа 2018 года на протест в Бухаресте вышли около 80 тысяч человек. Тогда полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы, пострадали около 450 участников. Также было подано 700 жалоб на силовиков, но расследование действий силовиков затормозилось.

Протестующие также вспомнили о двух похищенных и убитых девушках и почтили их память. Их убийство всколыхнуло общество. Одна из них трижды звонила в полицию и сообщила о своем местонахождении, однако полицейские потратили 19 часов, чтобы добраться до дома, где держали девушку. На месте они нашли только ее останки.

Тогда тысячи демонстрантов в Бухаресте и других городах страны вышли на улицы 27 июля и обвинили правоохранителей в некомпетентности.

Ранее сообщалось, что из-за резонансного убийства подростков в Румынии ушел с должности глава МВД Николае Мога.