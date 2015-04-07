Пилотов самолета Качиньского заставляли садиться в Смоленске и постоянно отвлекали - новые записи "черного ящика"

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сегодня сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на новые расшифрованные записи разговоров пилотов с одного из "черных ящиков" правительственного Ту-154.

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"Постоянное успокаивание посторонних лиц, которые мешали пилотам посадить самолет, руководитель воздушных сил в кабине пилотов и даже распивание пива в кабине пилотов за полчаса до катастрофы", - отмечает радиостанция.

При этом в сообщении отмечается, что экспертам удалось расшифровать на 30% больше слов, чем во время предыдущих экспертиз.

RMF FM сообщает, что руководитель польских воздушных сил Анджей Бласик, который находился в кабине пилотов, давал им инструкции, как действовать, и говорил, что они должны посадить самолет.

"Мы должны это делать, пока не достигнем результата", - цитирует радиостанция слова Бласика.

Он также потребовал от членов экипажа предложений относительно того, как посадить борт и на высоте 300 метров убеждал пилота, что "он точно сместится".

О необходимости посадить самолет говорил также директор службы протокола польского МИД Мариуш Казана.

"В течение 20 минут перед катастрофой магнитофон зарегистрировал аж 7 попыток умиротворения и тишины. От обычного "Тсссс", "Тихо там", "Выйти отсюда!" вплоть до "бл.., перестаньте, прошу" за 2,5 минуты до катастрофы", - отмечается в сообщении RMF FM.

Согласно записям, примерно за полчаса до катастрофы стюардесса предложила неиндефицированному лицу в кабине пилотов пиво, и этот человек его выпил.

Как сообщал УНИАН, польский правительственный Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военный аэродром в российском городе Смоленск. Откуда польская делегация планировала отправиться на празднование 70-й годовщины Катыньской трагедии.

Среди погибших были президент Лех Качиньский с женой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Сторонники крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качинский убеждены, что катастрофа стала следствием умышленно организованного покушения на жизнь польского президента, и заявляют, что польская и российская власть всячески скрывает это.