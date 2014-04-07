Напасть на нас могут не какие-то инопланетяне, а именно Россия - Качиньский
Польше необходимо усилить свои войска из-за угрозы нападения России.
Об этом заявил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает корреспондент Радио Свобода.
«Войска должны быть многочисленнее. Я не говорю, что столь большими как прежде, и они должны быть достаточно хорошо вооруженными, потому что возможное нападение на Польшу будет означать настоящую войну, а не какую-то там интервенцию, не какой-то инцидент», - сказал Качиньский во время встречи с жителями города Бранєво.
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«Если мы будем иметь вооруженные силы на соответствующем уровне, то сможем чувствовать себя безопасно, а кроме этого, это улучшит нашу позицию и престиж на международной арене».
Политик также отметил, что его партия не будет возражать против базирования на территории Польши иностранных войск из стран-союзников.
«Это должны быть американцы, ибо только их боится Россия. Потому напасть на нас могут не какие-то инопланетяне, а именно Россия», - подчеркнул Качиньский.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что если Россия пойдет на восток Украины, Чехия готова поддержать введение войск НАТО в Украину.