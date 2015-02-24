Лавров предложил ООН объявить революции вне закона

Об этом Лавров сказал в понедельник в ходе своего выступления в дебатах в Совете Безопасности ООН, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Все должны признать, что народы имеют право самостоятельно выбирать свое будущее без вмешательства извне в их внутренние дела",- заявил Лавров.

Его выступление совпало с первой годовщиной смены власти на Украине, которую в стране называют "Революцией достоинства", и бегства экс-президента Виктора Януковича.

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Киев и Запад заявляют, что после аннексии Крыма Россия поддерживает сепаратизм в Донбассе.

Лавров также назвал бесперспективными односторонние действия против угрозы терроризма и экстремизма, которая распространяется с Ближнего Востока и Северной Африки по другим регионам, включая Европу.

Он выразил надежду на то, что "группа высокого уровня", созданная главой ООН, даст полезные рекомендации, которые позволят сделать миротворческие операции более эффективными.