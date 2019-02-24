В Венесуэле произошли столкновения протестующих с армией, есть погибшие

Кроме того, сгорели три грузовика с гуманитарной помощью для страны.

В Венесуэле во время столкновений гражданского населения и армии на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли, по меньшей мере, два человека.

Об этом сообщает Reuters.

Столкновения произошли в южном городе Санта-Елена-де-Уайрен, недалеко от границы с Бразилией. Кроме того, во время столкновений сгорели три грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.

По данным правозащитной группы Penal Forum, зафиксировано не менее 29 раненых. Войска и бронетехника развернуты на границе по приказу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Таким образом он пытается не пропустить поставку в страну гуманитарной помощи, которую передало международное сообщество в поддержку народа и оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

В ООН сообщили, что почти 5 тысяч венесуэльцев покидают страну ежедневно, а за границу выехали уже почти 3,5 миллиона человек.